Spenden für Erdbebenopfer Hunderte Besucher bei Hilfsaktion der Türkisch-Islamischen Gemeinde in Bramsche Von Reinhard Fanslau | 26.02.2023, 11:32 Uhr

Der Türkisch-Islamische Kulturverein Bramsche hat eingeladen, Hunderte Besucher kamen. „Speisen und Spenden“ hätte am Samstagnachmittag das Motto der Benefizaktion am Standort der Gemeinde, der Eyüp-Sultan-Moschee in der Bramscher Allee 111, lauten können. Der Erlös aus dem Verkauf von türkischen Spezialitäten wie Köfte, Pide und Baklava geht in voller Höhe an die Menschen in den Erdbebenregionen in der Türkei und in Syrien.