Die Resonanz in sozialen Netzwerken wie OS-Nachbarn.de und Facebook ist riesig, der Ertrag jedoch gering. Derzeit wird vermutet, dass Emely in Bramsche streunert.

Auf der Facebook-Seite der Bramscher Nachrichten wurde der Hund in Kalkriese vermutet, vor wenigen Tagen bekam Sylvia Köhler eine Meldung aus Achmer. „Solche Sichtmeldungen sind leider immer mit einer hohen Unsicherheit behaftet“, erklärt Köhler, die die Suche für den Verein „Gabis Tierschutz Antalya“ aus Remscheid koordiniert. Köhler war es auch, die den Hund nach Deutschland gebracht hatte – wenige Tage, bevor er dann verschwand. „Wir haben Emely in Antalya aufgefunden. Sie war geschwächt und krank“, erinnert sich Köhler. Nach einer eingehenden Behandlung vor Ort und der vorgeschriebenen viermonatigen Quarantäne kam Emely nach Deutschland. Eine Pflegestelle in Ankum war bereits gefunden. „Dort hätte sie wahrscheinlich langfristig bleiben können“, sagt Köhler.

Doch die Hündin brach nach nur einem Tag wieder aus. „Wahrscheinlich hat sie sich auf die Suche nach ihrer bisherigen Pflegerin gemacht, die ihr fehlte – und hat sich dann in der fremden Umgebung verlaufen“, mutmaßt Köhler. Mehrmals wurde sie noch in Ankum gesehen. „Die Beschreibungen waren sehr genau“, so Köhler. Doch leider habe niemand Emely festgehalten. „Sie ist zutraulich und lässt sich mit Futter leicht anlocken“, gibt die Tierfreundin einen Tipp auch für diejenigen, die den Hund womöglich im Bramscher Raum sehen.

Köhler wünscht sich, dass Emely nichts zustößt und sie bald gefunden wird: „Ihre Leidenszeit war lang genug. Es wäre schön, wenn sie zur Ruhe kommen kann.“ Emely hat eine Schulterhöhe von etwa 55 cm und schwarz-braunes Fell. An der Brust sowie unter ihrem Bauch und an den Pfoten hat sie weiße Flecken.

Wer sie findet, meldet sich in der Ankumer Pflegestelle, Telefon 0174/5315499 , oder bei Sylvia Köhler, 02151/802729 oder 0152/34029912.