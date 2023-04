Mit verschiedenen Liedern und Choreografien zog die Hula-Hoop-Gruppe von Marina Moyes am Donnerstag durch die Bramscher Innenstadt. Foto: Stella Blümke up-down up-down Ausgerüstet mit Hasenohren Hula-Hoop-Gruppe macht mit Tanzeinlagen Stimmung in der Bramscher Innenstadt Von Stella Blümke | 06.04.2023, 16:47 Uhr

Egal ob sie Schritte zur Seite machten, leicht in die Hocke gingen oder sich drehten - die Hula-Hoop-Reifen kreisten locker um die Hüften der Mitglieder von Marina Moyes‘ Hula-Hoop-Gruppe. Mit unterschiedlichen Choreografien begeisterten sie am Donnerstag die Menschen in der Bramscher Innenstadt.