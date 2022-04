Seit September 2021 betreiben Alexander und Gunthild Hoppe einen Hofladen an der Dortfstraße in Ueffeln. FOTO: Eva Voß Immer mehr regionale Produkte im Angebot Hoppes neuer Hofladen in Ueffeln bietet demnächst auch Spargel an Von Eva Voß | 05.04.2022, 14:44 Uhr

Fast schon still und heimlich, ohne viel Werbung, haben Alexander und Gunthild Hoppe im September 2021 ihren Hofladen an der Dorfstraße in Ueffeln eröffnet. Nach dem erfolgreichen Start erweitert das Paar nun das Angebot des Ladens.