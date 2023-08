Nach andauerndem Regen Hochwasser-Warnung für Bramsche – und wie sieht es im Nordkreis aus? und | 04.08.2023, 12:54 Uhr Von Björn Dieckmann Christian Geers | 04.08.2023, 12:54 Uhr Auch am Freitagmittag stand das Wasser noch hoch im Flussbett der Hase in Bramsche. Foto: Björn Dieckmann up-down up-down

Der starke Regen der vergangenen Tage hat in Osnabrück Keller volllaufen lassen, und auch in Bramsche wurde für die Hase eine Hochwasser-Warnung ausgerufen. Was bedeutet das - und wie sieht es im Nordkreis aus?