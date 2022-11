Laurenz Wessel gehört zu den Leistungsträgern beim SC Rieste. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Rieste und Fürstenau in Osnabrück Bezirksliga: Hilft Kalkriese der Heimvorteil im Derby gegen Quitt Ankum? Von Matthias Benz | 10.11.2022, 16:04 Uhr

In der Bezirksliga ist der Quitt Ankum am Sonntag in der Kalkrieser Varus-Arena zu Gast. Können die FCK-Fans ihre Truppe gegen den Favoriten zum Erfolg antreiben?