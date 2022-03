Rund 30 Freiwillige beteiligten sich an der dritten Sachspendenaktion der Gemeinde Neues Leben für die Betroffenen des Krieges in der Ukraine. FOTO: Holger Schulze Gemeinde Neues Leben hilft Bramscher bringen nächsten Hilfstransport nach Ukraine auf den Weg Von Holger Schulze | 06.03.2022, 06:42 Uhr

Ein Lastwagen mit Hilfsgütern für die Ukraine wurde am Samstagnachmittag von zahlreichen Helfenden im Hof an der Ladestraße 2 in Bramsche auf den Weg gebracht. Es war bereits die dritte Lkw-Ladung, die von der Gemeinde Neues Leben in die Ukraine verschickt wurde.