An Grillfleischautomaten kann man auch an Sonn- und Feiertagen Grillfleisch kaufen. FOTO: Christophe Gateau/dpa Auch sonntags Bratwurst und Grillfleisch Hier stehen die Grillfleischautomaten im Osnabrücker Nordkreis Von Eva Voß | 30.04.2022, 07:54 Uhr

Wer an Sonn- oder Feiertagen spontan grillen möchte, steht vor der Herausforderung, Grillfleisch zu bekommen. Inzwischen gibt es immer häufiger Grillfleischautomaten - auch in den Samtgemeinden Artland, Bersenbrück, Fürstenau, Neuenkirchen und in der Stadt Bramsche. Wir verraten wo: