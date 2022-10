In Bramsche lockt vor allem das Handball-Heimspiel des TuS am Sonntag. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down Handball, Fußball und mehr Hier kommen Sport-Fans am Wochenende in Bramsche auf ihre Kosten Von Matthias Benz | 14.10.2022, 15:53 Uhr

An diesem Wochenende sollten sich Sport-Enthusiasten vor allem den Sonntagnachmittag freihalten. In unserer Übersicht erfahren Sie, welche Events in Bramsche und Umgebung stattfinden, und welche Artikel der letzten Tage besonders interessant sind.