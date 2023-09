Oktoberfest 2023: Hier kannst Du im Osnabrücker Nordkreis feiern

In diesem Artikel erfährst Du: Wo und wann im Nordkreis Oktoberfeste stattfinden.

Wer die Feste veranstaltet.

Wie Du an Tickets kommst.

Jährlich wechselnde Veranstalter in Kalkriese

Das Oktoberfest im Bramscher Ortsteil Kalkriese findet 2023 am Samstag und Sonntag, 16. und 17. September, statt. Die Eintrittskarten gibt es bei Axel Menkhaus, Steffen Ballmann, Reiner Vor der Wösten und erstmals auch dienstags von 19 Uhr bis 20.30 Uhr im Schießstand. Denn nachdem letztes Jahr der FC Schwarz-Weiß Kalkriese dran war, ist der Schützenverein Kalkriese nun für die Organisation verantwortlich.

Der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet. Die Partyband Thierseer aus Österreich wird am Samstagabend ab 20 Uhr auftreten. Veranstaltungsort ist wie immer die Mehrzweckhalle in Kalkriese. Am Sonntag geht es um 10.30 Uhr mit einem Bayrischen Frühschoppen weiter.

Bayrischer Frühschoppen in Hesepe

Am Sonntag, 17. September, ist in Hesepe Bayrischer Frühschoppen. Die Veranstaltung von der Mobildisco Rolf Brell geht von 11 Uhr bis 19 Uhr in einem Zelt auf der Wiese in der Rudolf-Harbig Straße gegenüber vom Familienzentrum. Es gibt Blasmusik vom Musikverein Nortrup, danach legt Rolf Brell auf. Die Karten kosten 25 Euro, im Preis sind ein Mittagessen, ein 0,5-Liter-Getränk und ein Sitzplatz enthalten. Die Karten sind sind erhältlich unter der Nummer 0174 5449901, beim Friseur-Salon Iris und bei der Tankstelle Lex in Hesepe sowie im Reisebüro am Brückenort in Bramsche.

„The Lucky Ones“ in Achmer

In Achmer wird das Oktoberfest am 30. September 2023 in der Dorfgemeinschaftsanlage (DGA) gefeiert. Der SC Achmer hat auch dieses Jahr wieder die Band „The Lucky Ones“ für das Fest gebucht. Der Kartenvorverkauf findet im Versicherungsbüro Axa Center am Birkenweg in Achmer statt. Die Tickets kosten 12 Euro pro Person.

Kegelclub lädt zum Oktoberfest in Nortrup ein

In Nortrup wird das Oktoberfest am 10. Oktober 2023 von dem Kegelklub Bolten Brüder veranstaltet. Im Vorverkauf, der bereits gestartet ist, gibt es Eintrittskarten im Autohaus Hackmann zum Preis von 8 Euro. Auch an der Abendkasse wird es voraussichtlich noch Tickets für 10 Euro zu erwerben geben. Für Stimmung sorgen werden ab 19 Uhr der Musikverein Nortrup und die DJ-Gruppe „Die Beatbrothers“.

Zum letzten Mal Oktoberfest in Ankum

Weiter geht es in Ankum am 28. und 29. Oktober. Der Ankumer Oktoberfestclub organisiert dieses Jahr zum letzten Mal das Oktoberfest. Am 16. September wird im Edeka-Markt Kuhlmann von 9 bis 16 Uhr der Karten-Vorverkauf gestartet. Anschließend gibt es ab dem 18. September 2023 Eintrittskarten in den Tourist-Informationen Ankum und Bersenbrück, sowie im Hotel Raming.

Einlass zum Oktoberfest auf dem Marktplatz ist am Samstag um 18 Uhr, Beginn ist um 19.30 Uhr und die Karten kosten 13 Euro. Der Einlass zum Frühschoppen am Sonntag ist um 11 Uhr, Beginn um 11.30 Uhr und die Karten kosten 10 Euro.

Für ausgelassene Oktoberfest-Stimmung werden sowohl die Hüttenstürmer, die schon zum zehnten Mal da sind, als auch die Mühlbacher Musikanten sorgen und für den Sonntag ist ein „Special Guest“ angekündigt.

Feiern im Ortskern Epe

Im Bramscher Ortsteil Epe steigt das Oktoberfest 2023 am Samstag, 28. Oktober. Organisiert wird es vom Schützenverein Epe. Die Eintrittskarten sind bei der Tankstelle Neumann in Bramsche bereits im Vorverkauf und kosten 20 Euro. In dem Festzelt im Ortskern von Epe wird die Blaskapelle Charivari auftreten. Beginn ist um 18 Uhr.