Die Steuerungsgruppe der Fairtrade-Stadt Bramsche muss eine ihrer Aktionen umstellen: Seit mehreren Jahren beteiligt sie sich im Rahmen der Fairtrade Town-Kampagne an der Handysammelaktion Niedersachsen. Nun können die bisherigen Sammelboxen aufgrund verschärfter Sicherheitsvorschriften nicht länger wie gehabt aufgestellt werden, informiert die Awigo in einer Pressemitteilung.

Bisherige Absatzwege für die gesammelten Alt-Geräte sind nicht mehr vorhanden. Hier bietet die Awigo nach eigenen Angaben praktische Alternativen. Denn der zertifizierte Entsorgungsfachbetrieb nimmt auf den landkreisweit 27 Grünplätzen und sechs Recyclinghöfen gerne Alt-Handys in einer separat bereitgestellten 120-Liter-Tonne entgegen.

Die Abgabe von sämtlichen Elektro-Kleingeräten – und somit auch von Handys – sei kostenlos. Zu beachten sei lediglich, dass die Akkus vor der Entsorgung aus den Geräten zu entfernen und in die extra bereitstehenden Sammelbehältnisse für Batterien zu werfen sind, heißt es weiter.

Alt-Handys bei der AWIGO entsorgen

Für die Einwohner aus der Fairtrade-Stadt eignen sich vor allem die Awigo-Grünplätze in Bramscher Berg (Zu den Lohwiesen), in Hesepe (Mühlenweg) sowie in Lappenstuhl (Lutterdamm). Sie sind montags, mittwochs und freitags zwischen 14 und 18 Uhr sowie samstags von 9.30 bis 15 Uhr geöffnet.

Sollten größere Mengen an Handys abzugeben sein (mehr als 30 Geräte), sei bitte der nächstgelegene Recyclinghof aufzusuchen, teilt Awigo mit. Von Bramsche aus gesehen eigne sich hier am besten der Awigo-Recyclinghof in Wallenhorst (Wernher-von-Braun-Straße 12) mit folgenden Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr, samstags von 8 bis 13 Uhr.

Geschützte Ressourcen: Mobiltelefone besser entsorgen statt horten

Vermutlich liege auch in jedem Haushalt des Osnabrücker Landes mindestens ein aussortiertes Handy oder Smartphone nutzlos in der Schublade herum. Denn nach Erhebungen des Branchenverbands BITKOM horten die Deutschen einen wachsenden Berg an ausrangierten Geräten und Elektroschrott, so die Awigo.

Nach den Ergebnissen aus Dezember 2022 bewahren sie rund 210 Millionen Handys oder Smartphones ungenutzt bei sich zu Hause auf. Demnach haben sich diese Zahlen im Laufe der Jahre vervielfacht: Waren es 2014 noch rund 100 Millionen ausrangierte Handys und Smartphones, wurden im Jahr 2018 schon 124 Millionen Stück gezählt.

Diese Grafik der Bitkom Research 2022 macht deutlich, wie stark der Berg an ungenutzten Handys in deutschen Haushalten angewachsen ist. Foto: Bitkom Research 2022 Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Alt-Geräte enthalten wertvolle Rohstoffe

Anstatt sie daheim zu lagern, sollten alte Mobiltelefone besser dem Recyclingkreislauf zur Verfügung gestellt werden, denn: Diese Geräte enthalten wertvolle Rohstoffe (zum Beispiel Gold, Silber, Platin). Über eine fachgerechte Entsorgung werden diese Bestandteile aus den Geräten zurückgewonnen und so im Sinne eines nachhaltigen Ressourcenschutzes weitergenutzt.

Weitere Fragen beantwortet das Service Center unter 05401-365555 oder per E-Mail an info@awigo.de.