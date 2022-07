An der Hasestraße in Bramsche ist eigentlich jede Woche Tafeltag. Am Freitagnachmittag werden hier inzwischen an 160 Haushalte Brot und Kartoffeln, Aufschnitt und Käse, Obst und Gemüse ausgegeben. Zweimal kommt an diesem Tag ein Transporter der Osnabrücker „Mutter-Tafel“ nach Bramsche, wo die Evangelische Freikirchliche Gemeinde dem Hilfsprojekt Räume zur Verfügung gestellt hat. Die erste Lieferung trifft meist zwischen 6 und 8 Uhr in der Frühe ein, entsprechend früh stehen auch die Freiwilligen „auf der Matte“. „Wir haben gleitende Arbeitszeit“, frotzelt Hannes Benkel. „Bei Nullkommanix an Bezahlung“. Und das ist gut so und selbstverständlich, finden die 30 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer um die ebenfalls ehrenamtliche Leiterin Ute Schwarz. Die meisten kennen sich seit Jahren. Dem eingespielten Team geht die Arbeit mit Gummihandschuh und Schälmesser flott und routiniert von der Hand. Dennoch haben Christa Szammetat, Edelgard Ammer, Anja Stepanidis, Doris Schumacher und Renate Laufer an diesem Freitag gut drei Stunden zu tun, um Obst und Gemüse verkaufsfähig zu machen.