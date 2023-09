Bereits am Montagvormittag begann der Aufbau von einigen der insgesamt rund 50 Fahrgeschäfte, Stände und Buden. Neben dem traditionellen Autoscooter und dem „Power Express“ wird zur Herbstkirmes das Großfahrgeschäft „Polyp“ erwartet, ebenso steht wieder der „Super Dance“ bereit. Auch an die kleinen Gäste ist gedacht: Mit Spielbuden und Kinderkarussells wird einiges geboten.

Feuerwerk am Samstagabend

Am Freitag öffnet die Herbstkirmes mit einem Familientag ab 14 Uhr ihre Tore. Es gelten ermäßigte Preise für alle Fahrgeschäfte. Der traditionelle Eröffnungsrundgang mit dem Bürgermeister der Stadt Bramsche, Heiner Pahlmann, den Schaustellern und dem Förderkreis Freundliches Bramsche findet am Freitag um 15 Uhr statt. Ein besonderes Highlight wird das am Samstagabend stattfindende Höhenfeuerwerk hinter dem Rathaus sein.

Am Sonntag sind von 13 bis 18 Uhr auch die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet.