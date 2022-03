Derzeit ist die Hemker Straße einspurig von Achmer in Richtung Bramsche befahrbar. In Kürze folgt dann eine Vollsperrung. FOTO: Björn Dieckmann Für Sanierung der Fahrbahn Hemker Straße in Bramsche wird in Kürze vollgesperrt Von noz.de | 31.03.2022, 17:46 Uhr

Die Bauarbeiten an der Hemker Straße in Bramsche werden noch einmal erheblich erweitert, dafür wird in Kürze eine Vollsperrung eingerichtet.