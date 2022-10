Gegen 15 Uhr am Montag wurden die Absperrbaken an der Hemker Straße entfernt. Foto: Björn Dieckmann up-down up-down Vor einsturzgefährdetem Haus Hemker Straße in Bramsche in einer Richtung wieder freigegeben Von Björn Dieckmann | 24.10.2022, 16:25 Uhr

Die Hemker Straße in Bramsche ist am Montag, 24. Oktober 2022, im Bereich eines einsturzgefährdeten Hauses wieder freigegeben worden - zumindest in einer Fahrtrichtung.