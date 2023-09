Großes Gemeinschaftswerk Haydn-Oratorium wird in Bramsche und Georgsmarienhütte aufgeführt Von noz.de | 12.09.2023, 18:23 Uhr In der Kirche St. Martin Bramsche sowie in Georgsmarienhütte wird das Haydn-Oratorium aufgeführt. Archivfoto: Heiner Beinke up-down up-down

Das Oratorium „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn wird in Kürze in der St. Martin-Kirche in Bramsche und danach in Georgsmarienhütte aufgeführt. 185 Männer und Frauen wirken dabei mit.