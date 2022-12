„Gott wollte nie die Abrissbirne“ heißt das neue Buch von Hans Hentschel, in dem sich der ehemalige Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Bramsche mit dem Klimawandel befasst. Foto: Hans Hentschel up-down up-down Ex-Superintendent zu Gast Hans Hentschel bringt neues Buch mit nach Bramsche Von Heiner Beinke | 16.12.2022, 16:37 Uhr

Der ehemalige Bramscher Superintendent Hans Hentschel macht im Ruhestand weiter als Buchautor von sich reden. Am Sonntag ist er zudem mal wieder zu Gast in der Kirche St. Martin in Bramsche.