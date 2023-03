Zimperlich dürfen Handballer nicht sein: Ihre Verteidigungsleistung müssen Marcel Golchert (rotes Trikot) dennoch steigern, um die SG Teuto wieder von Platz eins zu verdrängen. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Nach dem Verlust der Tabellenführung Handballer des TuS Bramsche haben in Wagenfeld ein Ziel Von Andreas Schüßler | 09.03.2023, 12:39 Uhr

Gelingt den Landesliga-Handballern des TuS Bramsche nach zwei Remis in Folge wieder ein Sieg? Die Frage können die Hasestädter am Samstag, 11. März 2023, ab 18 Uhr im Auswärtsspiel bei den HSG Hunte-Aue Löwen II in Wagenfeld beantworten.