Grass und Strubbe kehren zurück Handballer des TuS Bramsche präsentieren fünf Neuzugänge Von Andreas Schüßler | 22.08.2023, 07:01 Uhr Die beiden Coaches mit den Bramscher Neuzugängen (von links): Jonas Grass, Yannik Frey, Trainer Mateusz Chylinsky, Maurice Strubbe, Nick Schädel und Trainer Kai Golchert. Es fehlt: Maik Emmich. Foto: Daniel Kellermeier up-down up-down

Im Kader der Handballer des TuS Bramsche hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan. In der aktuell laufenden Vorbereitung auf die Landesligasaison 2023/24 müssen fünf neue Spieler in das Team des Trainergespanns Kai Golchert/Mateusz Chylinski integriert werden.