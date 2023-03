Hendrik Schäfke (mit Ball) und die Bramscher dürfen sich laut Spielertrainer Kai Golchert nicht auf den deutlichen Hinspielsieg bei der SG Neuenhaus/Uelsen verlassen. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Am Sonntag gegen SG Neuenhaus Handballer des TuS Bramsche bauen auf die Unterstützung ihrer Fans Von Andreas Schüßler | 02.03.2023, 19:09 Uhr

Nach einem spielfreien Wochenende geht es für die Landesliga-Handballer des TuS Bramsche mit einem Heimspiel weiter. Am Sonntag, 5. März 2023, (17 Uhr) ist die SG Neuenhaus/Uelsen in der Sporthalle an der IGS zu Gast.