„Passend zum Virus der Sommerausstellung“, so die Museumsleiterin Kerstin Schumann, hatte sich auf Ausstellerseite das Interesse an einer Marktteilnahme erheblich vermehrt. Viele neue Stände kamen hinzu. Teilweise auf eigene Initiative der Betreiber hin. Doch Kerstin Schumann war auch gemeinsam mit der Textilkünstlerin Eva Dankenbring im vergangenen Jahr auf etlichen Märkten unterwegs gewesen, um nach potenziellen Tuchmarktbeschickern Ausschau zu halten.

Bereits im Hof empfing Hammel Paul, inmitten von weiteren Coburger Fuchsschafen, mit einem gelegentlichen Blöken das Publikum. Was aus den Produkten der Rohstofflieferantenherde vor der Tür des Museums alles so hergestellt werden kann, zeigte sich dann bei einem Rundgang durch das Gebäude. Bis einschließlich der Meisterstube war fast jede Freifläche belegt mit den kunstvollen Ergebnissen fleißiger, in aller Regel weiblicher Hände.

Wie der Verarbeitungsprozess der Wolle vom Schafrücken bis hin zum Faden auf der Spule in vergangenen Zeiten verlief, das konnten sich auch männliche Interessenten an einem Spinnrad erläutern lassen.

Quasi als Hahn neben dem Wollkorb saß Bernhard Dankbar ein paar Meter weiter und zeigte sich auf eine besondere Weise als Meister im Umgang mit Nadel und Faden. Nicht nur, dass er so ziemlich alleine unter allen ausstellenden Frauen auf dem Hocker saß, auch die Fähigkeit, die er vorstellte, war einen seltene. Das Nadelbinden ist eine dem Häkeln und Stricken verwandte Kunst, die überwiegend in den skandinavischen Ländern vorkommt.

Mann kommt zu dieser Fertigkeit, „weil man als kleiner Junge das Häkeln gelernt und sich für Schafwolle interessiert hatte“, gab Bernhard Dankbar Auskunft über seinen Zugangsweg hin zur fadenverschlingenden Produktivität. In einem Buch über Schafwolle fand er das Nadelbinden beschrieben und brachte es sich selbst bei. Doppelt so lange wie eine Strickerin sitzt Bernhard Dankbar an einer Mütze, einem Schal, an Handschuhen oder einem Pullover. Dafür aber sind seine Produkte winddichter als Gestricktes und mit einer Zusatzbehandlung sogar ziemlich wasserdicht. Von November bis Februar wird Bernhard Dankbar im Museum sein spezielles Können in verschiedenen Workshops an Interessenten weitergeben.

Ein Tuchmarkt in einem Gebäude der ehemaligen Tuchfabrikation wäre unvollständig, gäbe es dort nicht auch Produkte vom Webstuhl. Christina Heckmann, die in einer sozialtherapeutischen Einrichtung die Webwerkstatt für Menschen mit einer Behinderung betreut und betreibt, war am Sonntag unter anderem mit Pepitaprodukten in Rot vor Ort.