Frauen haben es Mittwoch in der Hand Haben die Männer des SV Hesepe/Sögeln die Meisterschaft vergeigt? Von Matthias Benz | 22.05.2023, 20:14 Uhr

Für den SV Hesepe/Sögeln ist es eine gute Fußballsaison: Beide Herrenteams und auch die Damen spielen ganz oben in den Kreisklassen mit. Für die Männer sind die Meisterschaften aber nun in weite Ferne gerückt; die Frauen können es am Mittwoch besser machen.