Priester Reiner Haack (l.) wird nach 28 Jahren sein Ehrenamt als Gemeindevorsteher an Stefan Hühold weitergeben. Foto: Holger Schulze up-down up-down Neuapostolische Glaubensgemeinschaft Haack gibt Amt als kirchlicher Gemeindevorsteher in Bramsche ab Von Holger Schulze | 04.11.2022, 13:56 Uhr

In der Neuapostolischen Kirchengemeinde Bramsche steht ein Wechsel an. Priester Reiner Haack wird am 13. November 2022 in der Kirche am Nachtigallenweg 1 aus seinem langjährigen Ehrenamt als Vorsteher verabschiedet.