Wie einst Bob Dylan mit Gitarre und Mundharmonika: Günter Gall bei seinem Auftritt in der Kornmühle. FOTO: Reinhard Fanslau Barde, Bänkelsänger und Bramsche-Fan Günter Gall feiert in Bramsche sein 50-jähriges Bühnenjubiläum Von Reinhard Fanslau | 24.02.2022, 11:32 Uhr

So eine Ehre: Bänkelsänger Günter Gall gab das erste Konzert seiner 50-Jahre-Jubiläums-Tour in Bramsche. Nach zwei Stunden ernsten und nachdenklichem und stets niveauvollen Programms hatten seine Fans in der Kornmühle des Tuchmachermuseums nur einen Wunsch: Möge er noch viele Jahre weitermachen.