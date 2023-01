Am Boden liegt ein elfjähriger Junge mit weit geöffneten Augen und starrem Blick, regungslos. Um ihn herum stehen an die zwanzig Mitschüler und warten gespannt darauf, was jetzt passieren wird. „Also, jetzt haben zwei von euch die Aufgabe, mit möglichst wenigen Fragen herauszufinden, wer hier der Mörder ist!“, erklärt Lehrer Benjamin Schmidt-Rhaesa den umstehenden Fünftklässlern. Nach nur wenigen Fragen ist der Mörder gefunden, die Spannung löst sich in befreitem Gelächter, und der eben noch starr daliegende Junge steht lächelnd wieder auf und reiht sich ein.

„Dies ist ein Spiel, das wir zwischendurch zur Auflockerung spielen, damit die Abwechslung nicht zu kurz kommt“. Benjamin Schmidt-Rhaesa betreut die Schüler zusammen mit seinen Kolleginnen Rita Cremering und Melanie Gehricke. Bei der zweiten Greselius-Grusellesenacht verteilen sich die Schüler der fünften Klassen auf drei Klassenräume, um einen spannenden, gruseligen Abend miteinander zu verbringen.

Die Lehrer hatten zuvor zusammen mit sechs Schülern der neunten Klassen das Ambiente der Räume themengerecht verwandelt. Schummriges Licht, Tafeln mit schwarzen Tüchern verhängt, Skelette stehen schaurig grinsend in der Ecke, und der Boden ist bedeckt mit Isomatten, Schlafsäcken und Kissen. Auch für Taschenlampen ist gesorgt, um bei knapper Beleuchtung lesen zu können.

Alle haben sich etwas zu essen und zu trinken mitgebracht, damit der durch den hohen Adrenalinspiegel verursachte Kalorienverbrauch sofort wieder ausgeglichen werden kann. „Ich finde das lustig, ich mag es vorzulesen“, sagt die elfjährige Madita Geers. Sie liest einen Abschnitt aus dem Buch „Frühstück in der alten Gruft“ von Hans-Georg Schmitten und Susanne Wechdorn von Coppenrath vor. Darin geht es um eine Vampirfamilie, die in einer Gruft lebt. In Decken gewickelt, eng beieinander sitzend, lauschen die Kinder gebannt der Geschichte und lassen sich auch von Besuchern nicht stören.

„Am besten gefällt mir „Krabat“ von Otfried Preußler“, sagt Niels Kramer, „ich wollte eigentlich ein Zombiebuch mitbringen, aber das war nicht gruselig genug“. Auch Niels ist begeistert von der Aktion, er bedauert nur, dass er sein Kissen vergessen hat und es so nicht gemütlich genug ist. Zu Hause nicht so oft zum Lesen kommt der zehnjährige Elias Langkamp aus Wallenhorst, weil er sehr oft Tagebuch schreibt. „Ich finde es trotzdem sehr spannend und abwechslungsreich hier, besonders die Gemeinschaft mit den anderen gefällt mir sehr gut!“

Das ist sicherlich einer der Hauptgründe für die Durchführung der Lesenacht, denn die Schüler haben nach der Schule sonst kaum die Möglichkeit, Kontakte zu pflegen. „Manche kommen aus Wallenhorst oder Hesepe oder Achmer, da schaffen wir hier einen Rahmen, wo sie die Gemeinschaft mit den anderen erleben und stärken können“, meint Melanie Gehricke. Organisatoren und Teilnehmer – alle Beteiligten zeigen sich mit dieser Grusellesenacht sehr zufrieden.