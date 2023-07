Erwin und Ingeborg Voss 2011 in Buenos Aires. Archivfoto: Dieter Przygode up-down up-down Nach Argentinien geflohene Jüdin Gratulation aus dem Bramscher Rathaus: Ingeborg Voss wird 90 Jahre alt Von noz.de | 28.07.2023, 07:30 Uhr

Videogrüße von Bramsche nach Buenos Aires: Bürgermeister Heiner Pahlmann gratuliert Ingeborg Voss in Argentinien zu ihrem 90. Geburtstag am 28. Juli 2023. Die in Bramsche geborene Jüdin war 1937 mit ihren Eltern geflohen.