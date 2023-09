Penter Weg, Marktplatz, Hasesee Große Bauvorhaben werden Thema in der Bramscher Politik Von Björn Dieckmann | 06.09.2023, 17:55 Uhr Vor knapp einem Jahr wurde das Konzept für das „Wohnquartier am Hasedeich“ vorgestellt. Wie heute der Stand der Planungen ist, wird in der kommenden Woche im Stadtrats-Ausschuss erläutert. Foto: Zech Architekten up-down up-down

Wann geht es los mit der geplanten Wohnbebauung am Penter Weg in Bramsche? Und wie könnte der Marktplatz künftig nach einer Umgestaltung aussehen? Informationen dazu könnte es in der kommenden Woche geben, wenn der Stadtrats-Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt tagt. Zwei weitere Sitzungen stehen ebenfalls an.