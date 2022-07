Verabschiedet vom Greselius-Gymnasium wurden Renate Erdmann, Petra Fischer, Ruth Spahn-Mayer, Regina Teepker von Schulleiterin Julia Wilcken (v.l.) FOTO: Foto: Gymnasium up-down up-down Grenzenlose Sommerferien Gymnasium in Bramsche verabschiedet vier Lehrerinnen Von noz.de | 20.07.2022, 13:46 Uhr

Für vier langjährige Lehrerinnen am Greselius-Gymnasium in Bramsche sind die Sommerferien nun grenzenlos: Die Schulgemeinschaft verabschiedete Renate Erdmann, Petra Fischer, Ruth Spahn-Mayer und Regina Teepker in den Ruhestand.