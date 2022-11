Mit Worten und Lichtern der Hoffnung vor und um die Kirche herum, setzten auch die Christen der St.-Johannis-Gemeinde Engter ein Zeichen für Zuversicht und Frieden. Foto: Holger Schulze up-down up-down Lichter der Hoffnung Gläubige in Engter senden ein Zeichen für sozialen Zusammenhalt Von Mirko Nordmann | 01.11.2022, 14:44 Uhr

In vielen Kirchengemeinden des evangelischen Kirchenkreises Bramsche haben am Reformationswochenende die Menschen mit Lichtern der Hoffnung ein Zeichen für mehr sozialen Zusammenhalt, Zuversicht und Frieden gesetzt - so auch an der St. Johannis-Kirche in Engter.