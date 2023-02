Aufbauen können die Hasestädter auf einer kämpferisch sehr ansprechenden Leistung. Gegen starke Oldenburger war man auf Augenhöhe und hatte bis zur letzten Sekunde eine Siegchance. Taktisch unterliefen der Mannschaft noch einige Fehler, an deren Vermeidung Trainer Frontzek unter der Woche im Training allerdings nicht mit dem kompletten Kader arbeiten konnte. „Aufgrund von Krankheiten, Verletzungen und aus beruflichen Gründen war die Trainingsbeteiligung in dieser Woche nicht zufriedenstellend“, beschreibt der Übungsleiter die Vorbereitung auf das Spiel .

Für die Hannoveraner ist das Aufeinandertreffen mit Bramsche das erste Saisonspiel. Rückschlüsse auf den Leistungsstand der Gastgeber kann „Devils“-Coach Frontzek deshalb nur mit Blick auf die vergangene Spielzeit ziehen. „In der Vorsaison hat Hannover in der Liga eine gute Rolle gespielt, es wird sicher nicht einfach für uns“, prognostiziert der Bramscher Headcoach. „Wir werden abwarten müssen, wer letztendlich für Hannover auf dem Parkett steht, und uns dann darauf einstellen.“

Vor dem Duell gegen Oldenburg hat der neue Bramscher Trainer ähnlich argumentiert und am vergangenen Samstag eine stimmige Kadermischung präsentiert. Dass Frontzek in Hannover so viele Alternativen zur Verfügung stehen wie in der Vorwoche, ist jedoch ausgeschlossen. Point Guard Roman Keller wird auf keinen Fall mit nach Hannover reisen, und auch hinter Leistungsträger Dirk Rhinehart und Center Bernd Fährrolfes stehen Fragezeichen. Alle drei Korbjäger gehörten zu den auffälligsten Akteuren im ersten Saisonspiel und würden den Hasestädtern in Hannover fehlen.

„Die personellen Probleme, die sich schon im Verlauf der Trainingswoche ankündigten, machen deutlich, dass eine schwere Aufgabe auf uns zukommt“, schlussfolgert Frontzek. „Wie gegen Oldenburg müssen wir mannschaftlich geschlossen auftreten und versuchen, unsere Fehlerquote zu minimieren. Wir werden es Hannover so schwer wie möglich machen, uns zu besiegen.“

