Süßigkeiten, Spiele und Nützliches: Maren Roose von der Spielhandlung Twenhäfel in Bramsche erklärt, was in die Schultüte gehört. Foto: Stella Blümke Tipps für Geschenke zum Schulstart Einschulung 2023 in Bramsche: Das gehört in die Schultüte Von Stella Blümke | 23.07.2023, 08:43 Uhr

Viele Kinder in Bramsche erleben Mitte August ihren ersten Schultag. Außer dem Schulranzen und den Materialien ist auch die Schultüte ein unverzichtbarer Bestandteil. Doch was kommt rein? Wir haben bei Spielwarenhändlerin Maren Roose aus Bramsche nachgefragt, was in die Tüte gehört.