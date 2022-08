Gerrit Marks aus Sögeln präsentiert einen Teil seiner Schmetterlingssammlung. FOTO: Lena Weimer up-down up-down Großschmetterlinge damals und heute Gerrit Marks aus Sögeln sammelt und forscht zu Tag- und Nachtfaltern Von Lena Weimer | 15.08.2022, 13:11 Uhr

Gerrit Marks aus dem Bramscher Ortsteil Sögeln sammelt und forscht zu Tag- und Nachtfaltern in der Region - schon seit langer Zeit, aber derzeit besonders im Rahmen des Projekts „Bürgerversität“. Marks erzählt, was ihn an den Tieren so fasziniert.