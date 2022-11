Den Ausbau des Fernwärmenetzes der Biogasanlage in Ueffeln hat Laurentius Stuckenberg, CDU-Fraktionsvorsitzender im Ortsrat, ins Rollen gebracht. Mehr als 120 Haushalte haben inzwischen Interesse bekundet. Foto: Björn Dieckmann/Eva Voß up-down up-down Fachfirma beauftragt Geplanter Ausbau des Fernwärmenetzes in Ueffeln nimmt Fahrt auf Von Eva Voß | 19.11.2022, 12:54 Uhr

Für den Ausbau des Fernwärmenetzes in Ueffeln sind wichtige Weichen gestellt worden: Stadt und Stadtwerke Bramsche haben eine Fachfirma mit der Planung beauftragt. Dafür wurde in Ueffeln nun das erste energetische Quartier in Bramsche ausgewiesen.