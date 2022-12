Die Gemüsegärtner-App, die Frauke Niemeyer, Daniel Joachim und René Belker (von links), funktioniert auf verschiedenen mobilen Endgeräten. Foto: Heiner Beinke up-down up-down Ein „Bioladen für die Hosentasche“ Gemüsegärtner Kalkriese bringen eigene App an den Start Von Heiner Beinke | 07.12.2022, 15:52 Uhr

Die Gemüsegärtner in Kalkriese haben ihre eigene App entwickelt. Das komplette Angebot an rund 3000 Bioprodukten kann so unkompliziert per Smartphone oder Tablet geordert werden. Dazu gibt es viele Informationen zu Produkten und Partnerbetrieben.