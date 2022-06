Die beiden Gremien befassen sich zunächst mit zwei geplanten Baumaßnahmen im Stadtteil Engter. So geht es zum einen um die Errichtung einer Schallschutzwand im Gebiet „Hinter Kellens Gärten“, mit der die Anwohner vor dem Verkehrslärm der Bundesstraße 218 geschützt werden sollen. Zum anderen steht ein möglicher Ausbau der „Bramscher Allee“ auf der Tagesordnung, der sogenannten Nebenstrecke von der B218 in den Ortskern. Ein Planungsbüro war von der Stadtverwaltung beauftragt worden, Lösungen für einen Ausbau zu erarbeiten. Anlieger der Bramscher Allee wünschen sich, die Strecke um einen Radweg zu ergänzen. Insbesondere soll auch die Sicherheit für diejenigen Kinder erhöht werden, die aus den Neubaugebieten die Allee auf ihrem Weg zur Schule queren.

Ein weiterer Punkt in der Sitzung am Mittwoch ist die weitere Sanierung der südwestlichen Altstadt in der Bramscher Mitte. Bürgermeisterin Liesel Höltermann hatte im vergangenen Jahr angekündigt, dass die Kirchhofstraße „auf jeden Fall“ saniert würde, deren schlechter Zustand mit einem sehr holprigen Pflaster immer wieder kritisiert worden war. Um auch die Münsterstraße noch ausbauen zu können, sind in den Haushalt 327000 Euro eingestellt worden in Ergänzung der Sanierungsmittel, zu denen auch das Land und der Bund beitragen. Aus diesem Topf sind nun offenbar auch noch genügend Mittel vorhanden, um Mühlen- und Kuhstraße zu sanieren.