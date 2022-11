Foto: Reinhard Fanslau Premiere von „Die Mission“ Zuschauer feiern Weihnachtsmusical in Bramsche Von Reinhard Fanslau | 27.11.2022, 11:02 Uhr

Grenzenlos feierten die Zuschauer in Bramsche am Samstagnachmittag am Ende im Stehen die Premiere von „Die Mission“. Damit ist das Comeback der beliebten Weihnachtmusicals in der Gemeinde Neues Leben nach drei Jahren Corona-Zwangspause voll gelungen.