Mit Feuerlöscher gelöscht Gelbe Ente brannte auf Lidl-Parkplatz in Bramsche Von Martin Schmitz | 22.09.2023, 12:08 Uhr In Bramsche geriet eine gelbe Ente in Brand, der Pkw konnnte aber schnell gelöscht werden. Symbolfoto: Michael Gründel

Ein Pkw-Brand auf dem Parkplatz am Lidl-Markt in Bramsche am Freitagvormittag rief die Feuerwehr auf den Plan. Bei ihrem Eintreffen in der Lindenstraße war das Feuer aber schon gelöscht. Laut Polizei war eine Autorarität betroffen.