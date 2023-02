In Bramsche sucht die Polizei Zeugen für ein gefährliches Überholmanöver. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Polizei sucht Zeugen Gefährliches Überholmanöver in Bramsche? Von Martin Schmitz | 21.02.2023, 16:10 Uhr

Was ist da passiert? Am Montagabend scheint es in Bramsche ein Überholmanöver gegeben zu haben, was für vier Fahrzeuge und ihre Insassen schlimm hätte enden können. Nun sucht die Polizei Zeugen.