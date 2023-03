In der Kirche in zentraler Lage von Bramsche wird der jungen Menschen gedacht, die Opfer von Gewalttaten wurden. Archivfoto: Marcus Alwes up-down up-down Nach zwei Tötungsdelikten Termin für Gedenkfeier für Verbrechensopfer in Bramsche steht fest Von Björn Dieckmann | 08.03.2023, 13:42 Uhr

Zwei junge Menschen in Bramsche haben auf schreckliche Weise ihr Leben verloren. Um der Trauer Raum zu geben, findet in der St. Martin-Kirche am Samstag, 11. März 2023, eine Gedenkfeier statt.