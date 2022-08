Auf dem Lutterdamm waren am ersten Tag des Gartenstadt-Sommerfestes in Bramsche wieder viele Hundert Besucher unterwegs – wie meisten von ihnen als Schnäppchenjäger. Foto: Holger Schulze up-down up-down Auftakt für Gartenstadt-Sommerfest Flohmarkt in Bramsche: Mit der Taschenlampe auf Schnäppchenjagd Von Holger Schulze | 27.08.2022, 13:34 Uhr

Auf dem Lutterdamm in Bramsche wird wieder gefeiert: Das zweitägige Gartenstadt-Fest startete am Samstagmorgen mit einem Flohmarkt. Am Abend gibt es Musik und Party, am Sonntag wird weitergefeiert.