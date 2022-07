Einen weiteren Nistkasten für die Schleiereule brachten Friedhelm Scheel (links) und Leander Schöne im Bramscher Stadtgebiet nahe der Hase an. FOTO: Holger Schulze up-down up-down Natur pur auf 8000 Quadratmetern Warum ein Garten in Bramsche ein Paradies für Schleiereulen ist Von Holger Schulze | 23.07.2022, 18:18 Uhr

Seit Jahren ist Naturschützer Friedhelm Scheel in der Region in Sachen Naturschutz unterwegs und sucht geeignete Nistmöglichkeiten für Schleiereulen. Jetzt hat der Westerkappelner in einem Garten in Bramsche für die Eule mit dem herzförmigen Gesicht und den schwarzen Augen einen passenden Unterschlupf gefunden.