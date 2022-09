Einen Bilderbuchsommer mit viel Sonnenschein und wenig Regen gab es 2022 - sorgte das für einen Besucherrekord im Freibad Ueffeln und im Naturfreibad Darnsee? Archivfoto: Eva Voß up-down up-down Bilanz der Freibadsaison Super-Sommer 2022: Gab es in den Bramscher Freibädern einen Besucherrekord? Von Eva Voß | 15.09.2022, 13:53 Uhr

2022 war der sonnigste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen - reichlich Gelegenheit also, um ins Freibad zu gehen. Haben die Freibäder in Bramsche deshalb in diesem Jahr einen Besucherrekord verzeichnet? Wir haben nachgefragt.