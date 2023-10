Erster Abschnitt im Jahr 2024? Fußgängerzone in Bramsche soll saniert und umgestaltet werden Von Björn Dieckmann | 07.10.2023, 07:54 Uhr Vom Brückenort bis zum Kirchplatz soll im kommenden Jahr die Fußgängerzone umgestaltet werden. Foto: Björn Dieckmann up-down up-down

Die Fußgängerzone in Bramsche soll voraussichtlich 2024 in einem ersten Abschnitt saniert und neugestaltet werden. Was genau geplant ist, erklärt der städtische Baudirektor Christian Müller.