Der FCR Bramsche um Robin van den Berg (Mitte) verlor zuletzt gegen Berge und Neuenkirchen. Archivfoto: Rolf Kamper

Kalkriese II hat Ueffeln zu Gast SC Achmer empfängt FCR Bramsche zum Kreisliga-Derby Von Matthias Benz | 27.04.2023, 19:46 Uhr

Im Bramscher Fußball gibt es an diesem Freitag, 28. April 2023, gleich zwei interessante Derbys: Die Kreisliga-Teams von SC Achmer und FCR Bramsche treffen sich am Paul-Jaschke-Weg, während gleichzeitig der TSV Ueffeln in der Kalkrieser Varus-Arena auf Punkte hofft.