Hesepes Urgestein Matthias Ost (links) führt mit seinem Team die Tabelle an. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Kalkriese II im Dauereinsatz Fußball-Kreisklasse: Hesepe weiter obenauf – Ueffeln und Epe tief im Keller Von Matthias Benz | 11.10.2022, 10:39 Uhr

Die Tabellensituation in der 1. Kreisklasse spitzt sich für die Fußballer aus Bramsche nach dem zehnten Spieltag weiter zu: Während der SV Hesepe/Sögeln an der Spitze seine Kreise zieht, kommen TSV Ueffeln und SC Epe-Malgarten einfach nicht in die Pötte.