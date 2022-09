Bersenbrücks Rami Kanjo (in Weiß) war ein Lichtblick für den TuS. Er wurde auch in dieser Szene von den Bramschern streng bewacht. Foto: Rolf Kamper up-down up-down 7:0 gegen TuS Bersenbrück II Fußball: FCR Bramsche dominiert in zweiter Runde des Kreispokals Von Matthias Benz | 01.09.2022, 14:27 Uhr

In der zweiten Runde des Kreispokals hat der FCR Bramsche einen deutlichen Sieg gefeiert, gleichzeitig schied der TuS Engter fast ebenso klar in Bohmte aus. Die Grün-Weißen konzentrieren sich jetzt aber auf das wichtige Aufsteigerduell in der Kreisliga.