Kampf um jeden Ballbesitz: Der TuS Berge (grüne Trikots) schenkte den Gästen nichts. FOTO: Rolf Kamper TuS Berge unterliegt GMHütte Fußball-Bezirksligist FC Kalkriese holt die nächsten Punkte Von Matthias Benz | 07.03.2022, 17:52 Uhr

In der Fußball-Bezirksliga hat der FC Kalkriese eine frühe Führung für den nächsten Sieg genutzt. Der TuS Berge führte in seinem Heimspiel ebenfalls rasch, stand am Ende aber mit leeren Händen da.