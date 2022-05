Der FC Kalkriese und der SC Rieste sind am Sonntag zeitgleich im Einsatz. FOTO: Rolf Kamper Lüstringen in der Varus-Arena Fußball-Bezirksliga: Vorletztes Heimspiel für den FC Kalkriese Von Matthias Benz | 19.05.2022, 17:07 Uhr

In der Fußball-Bezirksliga geht die lange und turbulente Saison auf die Zielgerade. Für den FC Kalkriese gibt es am Sonntag, 22. Mai 2022, (15 Uhr) das vorletzte Heimspiel in der Varus-Arena. Zu Gast ist der SC Lüstringen.