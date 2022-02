Der FC Kalkriese hätte fast für eine Überraschung gesorgt. FOTO: Rolf Kamper Quitt Ankum spielt beim OSC remis Fußball-Bezirksliga: FC Kalkriese verliert knapp gegen BW Hollage Von Matthias Benz | 28.02.2022, 13:49 Uhr

In der Fußball-Bezirksliga hat der FC Kalkriese den Spitzenreiter an den Rand der Niederlage gebracht. Der Quitt Ankum erlebte ein Auf und Ab in Osnabrück.