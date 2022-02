Tim Kitte (in Rot, rechts) und der Quitt klettern dank des 5:2-Erfolgs auf Platz fünf. FOTO: Rolf Kamper Fußball: Ankum schlagt den BSV Bezirksliga-Teams aus Kalkriese, Rieste und Berge vor Abstiegsduellen Von Matthias Benz | 25.02.2022, 16:25 Uhr

Nach Ausfällen am vergangenen Spieltag können die Fußballer des SC Rieste und des TuS Berge am Sonntag, 27. Februar 2022, fest damit rechnen, ihre Partien auswärts austragen zu können. Währenddessen will der FC Kalkriese den nächsten Favoriten ärgern.